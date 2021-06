Corona in SH: Hier gibt es auch ohne Termin eine Impfung Stand: 28.06.2021 18:21 Uhr In Kiel, Husum, Neumünster und Lübeck können noch bis Mittwoch Impfwillige ohne Termin eine Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca erhalten.

Die Aktion läuft schon länger in den Impfzentren in Husum, Neumünster und Lübeck - und seit Montag auch im Impfzentrum in Kiel. Besonders in der Anfangszeit war die Nachfrage groß und die Wartezeit lang. Das hat sich, zumindest in den Impfzentren, in denen die Aktion schon länger läuft, gelegt.

Die Impfdosen stammen aus einer Lieferung aus Dänemark von Anfang Mai. In Kiel handelt es sich um Impfdosen, die die niedergelassenen Ärzte zurückgegeben haben. Die Zeit drängt, denn das Haltbarkeitsdatum des Impfstoffs läuft Ende des Monats ab.

AstraZeneca-Impfungen acht Stunden pro Tag möglich

Die Sonderimpfaktion findet in Kiel, Neumünster, Husum und Lübeck täglich von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr statt. Impfwillige müssen Ausweis und - wenn möglich - ihren Impfausweis mitbringen sowie die Formulare von der Homepage des Gesundheitsministeriums für die Impfung mit einem Vektor-Impfstoff. Mit Wartezeiten muss bei den Aktionen gerechnet werden, je nachdem wie stark die Sonderaktionen in Anspruch genommen werden und wie viel Impfstoff verfügbar ist.

Die Zweitimpfung soll dann fünf Wochen später stattfinden - obwohl die Ständige Impfkommission (STIKO) die Zweitimpfung erst nach zwölf Wochen empfiehlt, da dies die Wirksamkeit erhöht. Zugelassen ist die Zweitimpfung aber für einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen.

Zeitnahe Termine für mRNA-Impfstoffe

Die Chance, schnell einen Termin mit einem mRNA-Impfstoff zu bekommen, ist laut Gesundheitsministerium derzeit in den Impfzentren Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Neumünster groß. Dort könne man mit etwas Glück noch in der laufenden Woche einen aktuellen Termin für die Impfung mit einem Impfstoff von Biontech oder Moderna erhalten.

