Corona-Regeln in SH: Landesregierung steckt weiteren Kurs ab Stand: 17.03.2021 11:16 Uhr Die Jamaika-Koalition will am Nachmittag über die weiteren Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Angesichts steigender Infektionszahlen stehen die jüngsten Lockerungen in SH auf dem Prüfstand.

Die meisten Kinder und Jugendlichen sind wieder in den Schulen, Freizeitsport ist unter Auflagen möglich und auch Einkaufen ist fast überall im Land wieder erlaubt: All das war möglich, weil die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein landesweit stabil unter 50 lag. In den vergangenen Tagen aber stieg die Zahl der Neuinfektionen an - und liegt nun bei 53,8. Im Kreis Segeberg sogar bei 96,7.

Bei der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz wurden allerdings zwei sogenannte Notbremsen vereinbart, damit die Corona-Zahlen durch Öffnungsschritte nicht ungebremst steigen. Die eine greift, wenn die Wochenwerte drei Tage in Folge über 50 liegen, die andere bei einer Inzidenz über 100. Für den Einzelhandel in Schleswig-Holstein könnte dies bedeuten, dass von kommender Woche an nur noch Shopping mit Termin möglich ist - so wäre eine Kontaktnachverfolgung sichergestellt. Unklar ist zudem, wie es mit der Gastronomie weiter geht. Anfang März hatte Ministerpräsident Günther zum 22. März in Aussicht gestellt, Außengastronomie wieder zu ermöglichen, sollte die Inzidenz nicht über 100 steigen.

Die Landesregierung hat angekündigt, um 16 Uhr über die Ergebnisse ihrer Beratungen auf einer Pressekonferenz zu informieren. NDR.de überträgt sie im Livestream.

