Offenes Impfangebot mit Johnson & Johnson Stand: 02.07.2021 11:45 Uhr Mehrere Impfzentren im Land verimpfen am Wochenende den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson ohne Termin. Das Land hat 25.000 Impfdosen für diese Aktion zur Verfügung gestellt.

Das offene Impfangebot mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson gibt es ab Sonnabend unter anderem in folgenden Städten und Gemeinden:

Husum (Kreis Nordfriesland)

Niebüll (Kreis Nordfriesland)

Eutin (Kreis Ostholstein)

Bad Schwartau (Kreis Ostholstein)

Norderstedt (Kreis Segeberg)

Kaltenkirchen (Kreis Segeberg)

Wahlstedt (Kreis Segeberg)

Bad Oldesloe (Kreis Stormarn)

Plön (Kreis Plön)

Lübeck

Kiel

Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg)

Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg)

Auch kommende Woche gibt es in einigen Impfzentren freie Impfangebote, unter anderem in Itzehoe (Kreis Steinburg) und Flensburg.

Diese Unterlagen muss man dabei haben

Mitzubringen sind der Personalausweis und - sofern vorhanden - ein Impfausweis. Außerdem müssen die Dokumente für die Impfung mit einem Vektor-Impfstoff ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden.

Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson: Nur eine Spritze benötigt

Bei dem Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson und seiner Tochterfirma Janssen aus Belgien handelt es sich um einen Vektor-Impfstoff. Im Unterschied zu den anderen Impfstoffen wird von diesem nur eine Spritze benötigt. Das Vakzin ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen, die Ständige Impfkomission (STIKO) empfiehlt es aber ab einem Alter von 60 Jahren.

Weitere Impfangebote mit Vakzinen von anderen Herstellern

Darüber hinaus bieten manche Impfzentren eine Impfung ohne Termin mit einem der anderen Corona-Impfstoffe an, so zum Beispiel mit AstraZeneca heute in Horst (Kreis Steinburg) und Sonntag in Meldorf (Kreis Dithmarschen) sowie mit Biontech ab sofort in Heide und Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen).

Bezüglich der Öffnungszeiten und Abläufe sollte sich am besten jeder selbst vorab bei den Impfzentren erkundigen. Die Redaktion erhebt keine Gewähr auf Vollständigkeit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.07.2021 | 10:00 Uhr