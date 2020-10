Corona: Neue Landesverordnung tritt in Kraft Stand: 04.10.2020 14:26 Uhr In Schleswig-Holstein tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft. in allen Einzelhandelsbetrieben sind demnach Hygienekonzepte verpflichtend. Wer falsche Kontaktangaben macht, muss 1.000 Euro zahlen.

Die Landesregierung reagiert mit einer neuen Corona-Verordnung auf die steigenden Infektionszahlen. Dabei geht es vor allem um Klarstellungen und rechtliche Anpassungen. Ab heute sind demnach unter anderem Hygienekonzepte in sämtlichen Geschäften verpflichtend. Wer in Restaurants falsche Angaben zu seiner Person macht, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 1.000 Euro rechnen. Die Maskenpflicht an Schulen wird ab sofort in einer eigenständigen Corona-Schul-Verordnung geregelt. Im Stufenkonzept für Veranstaltungen gibt es vorerst keine weitere Lockerungen.

Ergebnisse aus Gesprächen der Länderchefs mit Merkel

Die Änderung der Verordnung geht zurück auf ein gemeinsames Gespräch der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Darin haben sich die Länderchefs darauf geeinigt, Einschränkungen in Zukunft verstärkt von den regionalen Entwicklungen abhängig zu machen. Je nachdem, wie stark die Infektionszahlen steigen, können Land und Gesundheitsämter lokale Einschränkungen anordnen.

Grenze bei privaten Feiern möglich

So bleibt es in Schleswig-Holstein bei privaten Feiern bei der Regelung von maximal 50 Besuchern. Sollten die Corona-Zahlen aber wieder steigen - als Grenze nannte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) 35 Fälle auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen -sollen bei privaten Feiern nur noch 25 Menschen erlaubt sein. Diese Vorgabe wurde aber noch nicht in die neue Corona-Verordnung aufgenommen.

VIDEO: Ministerpräsident Günther nach dem Bund-Länder-Treffen (19 Min)

Weitere Informationen Steigende Corona-Zahlen: Kommunen in SH reagieren Mehrere Kreise und Kommunen in SH haben auf steigende Corona-Fallzahlen reagiert. In Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde und Wesselburen gelten neue Einschränkungen. Flensburg zeigt sich alarmiert. mehr Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Auswirkungen der Pandemie des Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein dauern an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.10.2020 | 08:00 Uhr