Corona-Modellversuch in Eckernförde bisher offenbar erfolgreich Stand: 10.05.2021 18:26 Uhr Es ist ein Modellprojekt mit strengen Auflagen: Seit drei Wochen dürfen in Eckernförde Gastronomen ihre Innenbereiche öffnen. Bisher haben sich weder Personal noch Gäste mit Corona infiziert.

So lautet das Ergebnis der vorgeschriebenen wissenschaftlichen Begleitung. Das dichte Netz von regelmäßigen Testungen und das strikte Hygienekonzept zeigen offenbar Wirkung. Und für Gastronomen rechne sich die Teilnahme an dem Modellversuch auch wirtschaftlich, so der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Zu viel Aufwand für kleine Betriebe

Die Regeln, die die Voraussetzung für den Modellversuch sind, bedeuten für die Gastronomen neben ihrer eigentlichen Arbeit einen erheblichen Mehraufwand: Kontakte nachverfolgen, Coronatests prüfen, Abstände zwischen den Sitzgelegenheiten und die Begrenzung der Personenzahl an den Tischen umsetzen. Weil all das viel Zeit kostet, haben nach Angaben des wissenschaftlichen Leiters der Modellregion, Stephan Ott, kleinere Betriebe die Teilnahme an dem Modellprojekt gescheut.

