Corona-Maßnahmen: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter?

Die Landesregierung will heute den künftigen Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie vorstellen. NDR Schleswig-Holstein überträgt die Pressekonferenz ab 10.30 Uhr im Video-Livestream.

Die Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein steigen. Innerhalb eines Tages sind 588 neue Infektionen (Datenstand 10.11.) bestätigt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte im Land auf 89,4 Fälle je 100 000 Einwohner in einer Woche. Auch die Lage auf den Intensivstationen im Land ist angespannt. Mehr als 80 Prozent der Betten dort sind belegt, so die Krankenhausgesellschaft. Sie geht davon aus - mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen -, dass sich diese Zahl weiter erhöhen wird. Aktuell gibt es im Land noch etwas mehr als 120 freie Intensivbetten - etwa 50 davon sind speziell für Corona-Patientinnen und -Patienten. Die Hospitalisierungsinzidenz, die bei der Einschätzung der Corona-Lage eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei 2,30. Der Wert gibt die Zahl der Corona-Patienten pro 100.000 Einwohner an, die innerhalb einer Woche in einer Klinik in Schleswig-Holstein aufgenommen wurden.

Die aktuelle Corona-Verordnung in Schleswig-Holstein läuft am Sonntag aus. Bislang gilt in Innenräumen die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Die Landesregierung will heute ab 10.30 Uhr den künftigen Kurs im Umgang mit der Corona-Pandemie vorstellen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich gemeinsam mit Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) zur aktuellen Lage im Norden äußern. Die Pressekonferenz überträgt NDR Schleswig-Holstein hier ab 10.30 Uhr live im Videostream.

Opposition fordert Wechsel zum 2G-Modell

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) befürchtet, dass das Thema Coronavirus der Landesregierung aus den Händen gleitet. Der Vorsitzende des SSW im Landtag, Lars Harms, warf der Jamaika-Koalition vor, konzeptlos auf der Bremse zu stehen. Wichtig sei es, dass sich nicht nur Ungeimpfte, sondern auch Geimpfte und Genesene regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Auch Genesene und Geimpfte könnten sich trotz geringer Wahrscheinlichkeit infizieren und teilweise auch unwissend das Virus weitergeben, so Harms weiter.

Er begrüße die Pläne von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz und meinte, dies könne auch bei Behördengängen oder Arztbesuchen gelten. Für Freizeitaktivitäten wie Restaurant- oder Kneipenbesuche und bei öffentlichen Veranstaltungen hält der der SSW dagegen das Modell 2G+ für sinnvoll. Das heißt Geimpfte und Genesene sollten sich vorher auch noch testen lassen.

Ähnlich hatte zuvor bereits die SPD-Fraktion argumentiert und sich für 2G+ bei Großveranstaltungen ausgesprochen. In allen anderen Bereichen solle das Land nach Hamburger Vorbild auf ein 2G-Optionsmodell setzen, sagte Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli.

Günther hält MPK nicht vonnöten

Vor dem Hintergrund bundesweit steigender Corona-Inzidenzen auf neue Rekordwerte drängt die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut auf ein schnellstmögliches Treffen von Bund und Ländern. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hingegen ist weiter zurückhaltend, wenn es um eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) geht. Er sehe er keine Notwendigkeit für ein Bund-Länder-Treffen, wie Günther NDR Schleswig-Holstein sagte. Die Bundesländer verfügten über alle erforderlichen Instrumente im Kampf gegen Corona, so der Ministerpräsident weiter.

In Bayern Katastrophenfall in Kraft

Neben Günther sehen vor allem die Länderchefs der SPD-geführten Bundesländer keinen Bedarf für ein Treffen. Dagegen drängen die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt auf eine Länderrunde. Dort sind die Inzidenzwerte im Bundesvergleich besonders hoch. In Bayern tritt heute der Katastrophenfall in Kraft. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert soll es bei den Gesprächen um bundesweit einheitliche 2- und 3-G-Regeln, das Tempo bei den Boosterimpfungen sowie um bundesweit gültige Schwellenwerte bei den Krankenhausbelegungen gehen.

