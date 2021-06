Corona-Impfungen ohne Termin mit AstraZeneca in Plön Stand: 15.06.2021 18:36 Uhr Am Donnerstag und Freitag gibt es im Impfzentrum Plön offene Impfangebote mit dem Impfstoff von AstraZeneca.

Das teilt das Gesundheitsministerium Schleswig-Holstein mit. Jeweils zwischen 13 und 17 Uhr können sich an diesen beiden Tagen Personen ab 18 Jahren ohne Anmeldung in der Ascheberger Straße 67 in Plön gegen das Corona-Virus impfen lassen. Zur Verfügung steht der Impfstoff von AstraZeneca. Vor der Impfung gibt es noch ein Aufklärungsgespräch. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument und - wenn möglich - ein Impfausweis sowie ausgedruckte und ausgefüllte Dokumente für die Impfung mit einem Vektor-Impfstoff. Die Zweitimpfung erfolgt fünf Wochen später.

Stiko: Astra Zeneca für Personen über 60 Jahren

Die tatsächliche Verfügbarkeit und eventuelle Wartezeiten vor Ort sind abhängig davon, so das Gesundheitsministerium, wieviele Impfwillige bei der Sonderaktion mitmachen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Impfstoff in erster Linie für Personen, die über 60 sind. Bei jüngeren Personen wird gemeinsam mit dem Arzt entschieden, ob eine Impfung mit AstraZeneca zu empfehlen ist oder nicht.

Offene Impfangebote in anderen Impfzentren fortgesetzt

Offene Impfangebote mit AstraZeneca gibt es bereits in den Impfzentren in Husum, Neumünster und Lübeck. Diese werden fortgesetzt und ergänzen die Registrierung für Impftermine in den 28 schleswig-holsteinischen Impfzentren. Mittlerweile können sich auch Personen, die nicht zu einer der Priorisierungsgruppen gehören, unter www.impfen-sh.de für eine Impfung registrieren lassen. Bis Dienstag, 10 Uhr, haben sich hier 78.000 Schleswig-Holsteiner angemeldet. Die jetzige Registrierungsphase dauert bis Donnerstag, 17. Juni, 13 Uhr an.

Gute Chancen anderem in Lensahn, Bad Schwartau und Plön

Die ersten Impfungen aus dieser Registrierungsphase erfolgen - wenn Termine verfügbar sind - bereits ab Sonnabend, 19. Juni. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind die Chancen, schnell an einen Termin zu kommen, besonders hoch in den Impfzentren in Lensahn und Bad Schwartau (Kreis Ostholstein), Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), in Plön und in Wahlstedt (Kreis Segeberg).

VIDEO: Impfen in sozialen Brennpunkten (3 Min)

