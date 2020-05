Stand: 11.05.2020 17:39 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Einschränkungen für Tagestouristen in SH möglich

Nach rund acht Wochen ist ab kommenden Montag (18.5.) Urlaub in Schleswig-Holstein wieder möglich. Dann dürfen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen im Land unter Auflagen wieder öffnen. Ebenso dürfen Tagesgäste kommen. Nachdem am vergangenen Wochenende einige Strände wie zum Beispiel in Grömitz oder Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) gut gefüllt waren, schließt Schleswig-Holsteins Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) Zugangsbeschränkungen an beliebten Ferienorten nicht aus. Das Ministerium würde gemeinsam mit den Landräten und Bürgermeistern zurzeit überlegen, ob der Zugang zu sogenannten Hotspots zum Beispiel für das Himmelfahrts- und Pfingstwochenende für Tagestouristen beschränkt werden könnte.

Buchholz: "Schwerster Einschlag seit Zweitem Weltkrieg" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.05.2020 17:00 Uhr Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) spricht im Interview mit NDR 1 Welle Nord Moderator Julian Krafftzig über Wirtschaft, Tourismus und Einzelhandel in der Corona-Pandemie.







Urlauber brauchen Reservierung für Unterkunft

Urlauber, die für diese Zeit eine Unterkunft gebucht haben, seien davon nicht betroffen, betonte Buchholz. "Wer gebucht hat und eine Bestätigung hat, der hat - wenn das Infektionsgeschehen nicht explodiert - gute Chancen, eine schöne Woche oder ein paar Tage Urlaub in Schleswig-Holstein zu machen."

Ähnliche Überlegungen für Beschränkungen gibt es für den Sommer. "Für den Sommer wird es vielleicht darum gehen, dass wir für einige Strandabschnitte Reservierungen vornehmen - per App oder mit einem Ticketsystem. Das prüfen wir, weil wir verhindern müssen, dass es zu Menschenansammlungen kommt. Denn da wird das Virus nun mal am stärksten übertragen", erklärte Buchholz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2020 | 17:00 Uhr