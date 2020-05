Stand: 15.05.2020 08:49 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Dänemark stellt Öffnung für Touristen in Aussicht

Der Sommerhausurlaub in Dänemark könnte für viele Deutsche in diesem Jahr doch noch klappen. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat am Donnerstagabend in einer Fernsehdebatte in Aussicht gestellt, die Einreise für Touristen bei Vorlage eines Mietvertrags in einer nächsten Phase der Grenzöffnung zu erlauben. Vorerst bleibt es aber bei der bisherigen Regelung in Schleswig-Holsteins Nachbarland, dass der Grenzübertritt nur für Berufspendler und im Fall eines wichtigen Grundes möglich ist.

Innenministerium ist bereit, Kontrollen von deutscher Seite einzustellen

Wie es mit den deutschen Kontrollen an den Grenzen weitergeht, ist noch unklar. Das Bundesinnenministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, die wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an der deutsch-dänischen Grenze könnten von deutscher Seite eingestellt werden, "sobald die dänische Regierung ihre laufenden Konsultationen mit ihren jeweiligen Nachbarstaaten vollzogen hat".

