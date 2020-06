Stand: 15.06.2020 07:53 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Dänemark öffnet Grenze für Schleswig-Holsteiner

Schleswig-Holsteiner dürfen ab heute die Grenze nach Dänemark überschreiten. Das hat das dänische Justizministerium am vergangenen Mittwoch mitgeteilt. Wer an der Grenze nachweisen kann, dass er in Schleswig-Holstein lebt, muss jetzt seine Einreise nun nicht weiter begründen und soll einfach passieren können.

Auch Urlauber aus anderen deutschen Bundesländern dürfen wieder nach Dänemark kommen - wenn sie die Buchung von mindestens sechs Übernachtungen in einem Ferienhaus, Hotel oder auf einem Campingplatz nachweisen können. Bei Privatunterkünften ist nach Auskunft der Deutschen Botschaft Kopenhagen eine Bestätigung der Personen notwendig, bei der die Übernachtung erfolgen wird.

Deutsche Grenzkontrollen enden zu Dienstag

Das Bundesinnenministerium bleibt ungeachtet dieser Entscheidung bei seinem Plan, erst am Dienstag wieder eine freie Einreise von Dänen nach Deutschland zu erlauben. Das hat ein Sprecher NDR Schleswig-Holstein am vergangenen Donnerstag mitgeteilt. Ministerpräsident Daniel Günther hatte sich zuletzt noch dafür geworben, die Kontrollen bereits einen Tag früher einzustellen. Laut Bundespolizei gibt es an der Grenze derzeit von Deutschland noch stichprobenartige Kontrollen.

Einreisen aus triftigem Grund schon jetzt möglich

Dänemark hatte als eines der ersten Länder Europas im Kampf gegen Corona am 14. März seine Grenzen dichtgemacht. Touristen und andere Ausländer ohne konkreten, von Dänemark anerkannten Einreisegrund konnten nicht mehr ins Land. Für Sommerhausbesitzer und Menschen, die Partner in Dänemark haben, gab es schon vorher eine Ausnahme - sie konnten einreisen.

Wer die dänische Grenze überqueren darf

Ab Montag, 15. Juni

Einwohner von Schleswig-Holstein

Urlauber, die aus Deutschland, Island oder Norwegen kommen, mindestens sechs Nächte bleiben und nicht im Großraum Kopenhagen übernachten (Kommunen Kopenhagen oder Frederiksberg)

Aktuell gültig

Dänische Staatsbürger

Menschen mit Wohnsitz in Dänemark

Menschen, die in Dänemark arbeiten

Ehepartner, Eltern, Kinder und Lebenspartner von Menschen, die in Dänemark leben

von Menschen, die in Dänemark leben Fahrer, die Waren von und nach Dänemark bringen

von und nach Dänemark bringen Dienstleister, die Aufträge in Dänemark bearbeiten

die Aufträge in Dänemark bearbeiten Teilnehmer einer Beerdigung

Besucher von schwer kranken oder im Sterben liegenden Familienmitgliedern

Menschen, die ein Besuchsrecht für minderjährige Kinder in Dänemark haben

in Dänemark haben Menschen, die Betreuer für minderjährige Kinder in Dänemark sind

in Dänemark sind Kranke , deren Behandlung in Dänemark schon vor der Corona-Pandemie begonnen hat

, deren Behandlung in Dänemark schon vor der Corona-Pandemie begonnen hat Teilnehmer einer Gerichtsverhandlung

Studierende, deren Hochschulen geöffnet sind

Wer einen festen Wohnsitz in Deutschland, Schweden, Norwegen oder Island hat, darf außerdem einreisen wenn...

er auf der Durchreise zu einem Urlaubsaufenthalt in einem anderen Land ist,

er Besitzer eines Sommerhauses in Dänemark ist,

in Dänemark ist, er seine feste Partnerin oder seinen festen Partner (sechs Monate Beziehungsdauer mindestens) in Dänemark besuchen will,

(sechs Monate Beziehungsdauer mindestens) will, er seine Großeltern oder Enkelkinder mit Wohnsitz in Dänemark besuchen will,

mit Wohnsitz in Dänemark besuchen will, er Teilnehmer an einem Bewerbungsgespräch ist.

Einreisen nach Dänemark sind aktuell nur per Zug, Fähre oder über die Grenzübergänge an der A7 (Ellund), B200 (Kupfermühle), B5 (Süderlügum) möglich.

Website und Hotline der Dänischen Behörden

Die dänische Botschaft (Deutsch) und die dänische Polizei (Englisch) informieren auf ihren Websites über die jeweils aktuellen Einreisebedingungen. Für weitere Fragen hat die dänische Polizei eine Hotline eingerichtet: 0045 7020 6044 (Mo-Fr: 8-16 Uhr, Sa-So, Feiertage: 9-14 Uhr)

