Alkohol in Corona-Zeiten: Steigt die Suchtgefahr?

Alkohol und Corona: Suchtberater in Sorge

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.05.2020 08:00 Uhr Autor/in: Andrea Schmidt

Suchtberater sind in Sorge, dass in Corona-Zeiten mehr Menschen regelmäßig zum Alkohol greifen. Die Landesvorsitzende der Guttempler Schleswig-Holstein berichtet von deutlich mehr Nachfragen am Suchttelefon.