3G sorgt für Run auf Corona-Teststationen in SH Stand: 26.11.2021 14:36 Uhr Mehrere Monate lang herrschte in den Covid-Teststationen Ruhe, viele von ihnen schlossen. Seit Einführung von 3G im Job sowie in Bus und Bahn ist es mit der Ruhe vorbei. Manche berichten von einer vervierfachten Nachfrage.

Wer im Raum Flensburg an den Teststationen vorbeifährt, sieht jetzt wieder oft lange Warteschlangen. Vor allem morgens und spätnachmittags ist die Nachfrage groß. Statt täglich 20 bis 50 Tests seien es jetzt jeweils rund 300 in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Pinneberg, berichtet die Vita-Apotheke von ihren Stationen vor Ort. Seit Mittwoch gilt in Schleswig-Holstein 3G am Arbeitsplatz. Wer also nicht genesen oder geimpft ist, muss täglich einen negativen Corona-Test beim Arbeitgeber vorzeigen.

AUDIO: Kai Tange vom DRK: Große Test-Nachfrage (1 Min) Kai Tange vom DRK: Große Test-Nachfrage (1 Min)

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Dithmarschen beobachtet einen etwa vierfachen Zuwachs. Weil Arbeitgeber lediglich zwei Selbsttests pro Woche zur Verfügung stellen müssten, würden alle weiteren Tests dann meist von Teststationen abgedeckt, sagt DRK-Vorstand Kai Tange. Er berichtet auch, dass das Personal von Pflegeheimen nicht alle Besucher selbst testen könne. Auch in diesem Punkt seien jetzt die Testcenter gefragt. Außerdem steigt laut Tange inzwischen auch wieder die Zahl der PCR-Tests, die ebenfalls an einigen Orten angeboten werden.

