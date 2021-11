3G-Regel: Kontrollen in Bus, Bahn und am Arbeitsplatz Stand: 23.11.2021 18:02 Uhr Am Arbeitsplatz und im öffentlichen Nahverkehr gilt ab Mittwoch die 3G-Regel. Nur Menschen, die gegen das Corona-Virus geimpft, davon genesen oder negativ darauf getestet wurden, haben Zugang zu Büro und Werkstatt sowie in Bus und Bahn.

Angestellte, Beamte und Soldaten - die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt für alle Beschäftigten - und zwar im Bürogebäude, in der Werkhalle und auch an Orten im Freien, wenn sie auf einem Betriebsgelände liegen. Alle Arbeitgeber müssen kontrollieren, ob die 3G-Regel eingehalten wird.

Unternehmen setzen die neue Regelung ganz unterschiedlich um: Einige haben NDR Schleswig-Holstein berichtet, dass sie sich mit Tests eingedeckt haben, um selbst vor Ort zu testen. Das dürfen sogenannte "Corona-Beaufragte", die vorher ein Seminar gemacht haben. Andere verlangen von ihren Mitarbeitern, dass sie einen aktuellen Testnachweis von einem Testzentrum oder einer Apotheke mitbringen.

AUDIO: Arbeitsrechtlerin Bianca Jaensch zu 3G am Arbeitsplatz (4 Min) Arbeitsrechtlerin Bianca Jaensch zu 3G am Arbeitsplatz (4 Min)

Baubranche rechnet mit Problemen

Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass die 3G-Regel in allen Branchen gleich gut umgesetzt werden kann. Besonders in der Baubranche könnte es ab Mittwoch Probleme geben. Die Telefone stehen kaum noch still, es gibt viele Anfragen von verunsicherten Bauunternehmen, berichtet der Geschäftsführer des Baugewerbeverbandes, Georg Schareck. Problematisch sei die Regelung etwa für Handwerker, die am Tag auf verschiedenen Baustellen eingesetzt werden.

Er sagte, einige Firmen könnten nicht genug Tests kaufen, weil es keine mehr auf dem Markt gab. Andere fragen sich, wie sie mit Mitarbeitern umgehen sollen, die sich partout nicht testen lassen wollen. Denn Scharek sagt, die größte Sorge der Baubranche ist, dass durch die 3G-Regel weitere Fachkräfte abwandern könnten.

Schon vor dem Beschluss vorbereitet

Weniger Probleme gibt es offenbar dort, wo Menschen immer an demselben Arbeitsplatz arbeiten - etwa bei der Stadtverwaltung Kiel, der Raffinerie Heide oder auch der Possehl-Stiftung in Lübeck. Teilweise haben sich die großen Unternehmen bereits auf 3G vorbereitet, als es noch keinen Beschluss dazu aus der Politik gab.

Kontrollen in Bus und Bahn

Auch im öffentlichen Nahverkehr gilt ab Mittwoch die 3G-Regel. Nur Menschen, die gegen das Corona-Virus geimpft, davon genesen oder negativ darauf getestet wurde, haben Zugang. Und es wird Kontrollen beim Bus- und Bahnfahren geben. Wer nicht nachweisen kann, dass er geimpft, genesen oder getestet ist, darf nicht mitfahren.

Die Unternehmen haben stichprobenartige Überprüfungen angekündigt. Außnahmen von der 3G-Regel gibt es nur für Kinder unter sechs Jahren sowie für Schülerinnen und Schüler. Bei ihnen geht man davon aus, dass sie sich regelmäßig vor dem Unterricht testen.

Weitere Informationen Homeoffice-Pflicht und 3G am Arbeitsplatz: Was bedeutet das? Ab 24. November gilt 3G am Arbeitsplatz und wieder die Homeoffice-Pflicht. Was heißt das für Firmen und Beschäftigte? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.11.2021 | 18:00 Uhr