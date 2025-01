Stand: 13.01.2025 09:17 Uhr Zwischen Hamburg und Ellerau: Sperrung der AKN-Linie 1

Auf der AKN und zukünftigen S5-Bahnstrecke beginnt am Montag (13.1.) eine neue Bauphase. Die Sperrung zwischen Hamburg und Ellerau (Kreis Segeberg) wird erweitert - es fahren keine Züge mehr. Dafür setzt die AKN Busse ein. Für die Bauarbeiten sind in Ellerau auch die Stettiner Straße und der Fußgängertunnel gesperrt. Auf den Ausweichstrecken B4, A23 und rund um Quickborn (Kreis Pinneberg) kann es in den nächsten Wochen voller werden. Die Bauarbeiten sind bis Ende Februar geplant.

