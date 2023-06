Zweite Runde bei Bürgermeisterwahl in Büchen Sendedatum: 04.06.2023 12:00 Uhr In Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg findet am Sonntag die entscheidene Stichwahl um das Bürgermeisteramt statt.

In der Wahl tritt der CDU-Kandidat Dennis Gabriel gegen den parteilosen Michael Munteanu an. Zuvor hatte der CDU-Kandidat bei der Wahl mit 49 Prozent der abgegebenen Stimmen knapp die absolute Mehrheit verfehlt. Sein Herausforderer erreichte 29,3 Prozent.

Dritte Kandidatin ausgeschieden

Die dritte Kandidatin Anne-Marie Hovingh (SPD) ist mit zuvor 21,8 Prozent bei der Stichwahl nicht mehr dabei. Der amtierende Bürgermeister Uwe Möller (SPD) tritt nicht nochmal an. Die Wahlbeteiligung lag vor drei Wochen bei knapp 57 Prozent. In insgesamt zehn Wahlbezirken werden die rund 5.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger am Sonntag aufgerufen, zwischen 8 und 18 Uhr erneut ihre Stimme abzugeben.

