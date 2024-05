Stand: 11.05.2024 13:26 Uhr Zwei Verletzte nach Messerstecherei in Geesthacht

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Freitagabend offenbar eine Messerstecherei mit zwei Verletzten gegeben. Laut Polizei gerieten um kurz vor Mitternacht 20 Menschen in Streit. Zwei Personen hätten auf zwei andere eingestochen, heißt es weiter. Die beiden Opfer wurden an Armen, Beinen sowie am Oberkörper zum Teil schwer verletzt. Sie mussten von Notärzten behandelt werden und wurden in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Vier Polizeistreifen waren am Busbahnhof in der Berliner Straße im Einsatz. Die Täter sind weiter auf der Flucht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2024 | 13:00 Uhr