Zwei Verletzte bei Unfall in Lübeck

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Lübeck sind in der Nacht zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein Autofahrer in der Marlistraße gegen 3 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen und knallte gegen fünf weitere Autos, die am Straßenrand geparkt standen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde auch eine Grundstücksmauer und eine Bushaltestelle beschädigt. Eines der parkenden Autos fing dabei Feuer. An mindestens zwei Wagen entstand ein Totalschaden. Die Polizei schließt Alkohol oder Drogen am Steuer nicht aus.

