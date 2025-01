Stand: 03.01.2025 09:26 Uhr Zeugen nach Raubüberfall in Mölln gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). Nach Angaben der Beamten sollen die zwei mutmaßlichen Täter bereits am Montag gegen 21:45 Uhr im Bereich der alten Feuerwehrwache in der Alt-Möllner Straße Bargeld von einem 17-Jährigen gestohlen und ihn mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Laut Polizei ist ein Mann circa 1,80 Meter groß, hat einen Oberlippenbart und dunkle Haare. Er trug eine dunkelblaue Hose und schwarze Sneaker. Der zweite Mann war maskiert und trug einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich. Wer etwas bei der alten Feuerwache in Mölln gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.

