Auf der A23 brauchen Autofahrer zwischen Tornesch und Halstenbek/Rellingen (Kreis Pinneberg) in Richtung Hamburg aktuell Geduld. Wegen Bauarbeiten ist dort nur eine Spur frei - und der Verkehr staut sich auf zehn Kilometern. Die Verzögerung beträgt in etwa eine Stunde.

Vollsperrung Donnerstag- und Freitagnacht

Hintergrund der Sperrung: Seit Anfang der Woche wird die A23 laut Autobahn GmbH saniert. Am Donnerstag und Freitag (6. und 7. März) ist die A23 deswegen in der Nacht zwischen Pinneberg-Nord und Halstenbek/Relling dann zusätzlich komplett gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. In einer zweiten Bauphase werden von Ende April bis Juli zusätzlich die Anschlussstellen Pinneberg-Mitte und Pinneberg-Süd komplett gesperrt.

