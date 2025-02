Stand: 28.02.2025 15:39 Uhr Zahl der Verkehrstoten in Schleswig-Holstein gesunken

Im vergangenen Jahr sind bundesweit 2.780 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Das hat das Statistische Bundesamt am Freitag bekanntgegeben. Das ist der drittniedrigste Wert seit Beginn der Dokumentation 1953. Die meisten Todesfälle gab es in den Sommermonaten Juni, Juli und August. Auch in Schleswig-Holstein gab es einen Rückgang bei den tödlichen Straßenunfällen. Es starben im vergangenen Jahr 86 Menschen, das sind vier Menschen weniger als im Vorjahr. Insgesamt verunglückten rund 15.600 Menschen auf den Straßen in Schleswig-Holstein.

