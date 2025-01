Stand: 29.01.2025 10:41 Uhr Zahl der verunglückten Fußgänger in SH gestiegen

Die Zahl der verunglückten Fußgänger in Schleswig-Holstein nimmt zu. 2023 waren es laut Polizei 1.100 Personen - das sind fast 20 Prozent mehr als noch 2020. Elf von ihnen kamen ums Leben. Nach Angaben der Polizei wurde deshalb auch besonders vor Kitas, Schulen und Senioreneinrichtungen die Überwachung verstärkt. Einige Städte im Land haben Kreuzungen verändert, wie zum Beispiel in Kiel, wo Kreuzungsbereiche besser einsehbar geworden sind. In Flensburg hat die Stadt Ampelschaltungen nach eigenen Angaben fußgängerfreundlicher eingerichtet, unter anderem mit längeren Grün-Phasen.

Wie Fußgängerinnen und Fußgänger im Straßenverkehr besser geschützt werden können, ist ein Thema auf dem am Mittwoch in Goslar beginnenden Verkehrsgerichtstag.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2025 | 06:00 Uhr