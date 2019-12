Stand: 19.12.2019 18:34 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wolf in Dithmarschen: Schäfer fordern Schutz ihrer Herden

Mit wütenden Rufen und und 18 Schafskadavern haben etwa 250 Bauern in Dithmarschen Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) bei einer Kundgebung in Empfang genommen. Sie forderten, dass ihre Herden besser geschützt werden sollen. Ein Wolf reißt seit Mitte November Nacht für Nacht Schafe in Dithmarschen. Albrecht äußerte Verständnis für die Schäfer, betonte aber: Das Problem könne man nur miteinander bewältigen, nicht gegeneinander. Der Grund für die Unruhe: In den vergangenen Wochen wurden im Bereich Buchholz, Kuden und St. Michaelisdonn immer wieder Schafe gerissen oder so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. "In dem Moment, wo die Entnahme rechtlich möglich ist, werden wir sie auch durchführen", bekräftigte der Minister. "Weil es nicht hinnehmbar ist, dass der Wolf unsere Grenzen nicht respektiert."

EU muss sich mit Problemen auseinandersetzen

Der Minister betonte, Schleswig-Holstein stehe mit Brüssel im Austausch über die Regeln zur Entnahme von Problemwölfen im deichnahen Bereich. Die EU-Kommission müsse sich damit auseinandersetzen, dass Schleswig-Holstein an der Westküste und an den Deichen eine wirkliche Problemlage habe.

Friedrichskoog: Schäfer stöhnen unter Wolf-Attacken Schleswig-Holstein 18:00 - 19.12.2019 18:00 Uhr Schäfer haben zu einer Kundgebung aufgerufen - und Umweltminister Albrecht war vor Ort. Ihre Forderung: Abschuss des Wolfs, der seit Mitte November Tiere in Dithmarschen reißt.







Schäfer beschimpft Gutachter

Wie angespannt die Situation für einige Schäfer ist, zeigt ein Vorfall vom vergangenen Dienstag. Rissgutachter des Landes waren bei der Herde eines Friedrichskooger Schäfers. Nach Angaben des Ministeriums wurden sie beschimpft und am Verlassen des Geländes gehindert. Die Gutachter mussten die Polizei zur Hilfe rufen. Das Umweltministerium hat nach eigenen Angaben deshalb verfügt, dass zunächst keine Tiere dieses Schäfers mehr begutachtet werden sollen - aus Angst vor Übergriffen. Außerdem will das Ministerium mit der Polizei beraten, wie die Mitarbeiter künftig vor solchen Situationen geschützt werden können.

Schutzzäune sollen Wolf abhalten

Schäfer-Demo nach Wolfsangriffen NDR 1 Welle Nord - 19.12.2019 12:00 Uhr Autor/in: Jörn Schaar Bei den Schäfern in Dithmarschen liegen die Nerven blank: Immer wieder werden dort Schafe gerissen oder so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden müssen.







Mehr als 45 tote Schafe wurden in den vergangenen Wochen im Kreis Dithmarschen gefunden. Drei mal konnte der Wolf mit der Kennung GW1430m nachgewiesen werden. Weitere DNA-Tests stehen noch aus. Laut Ministerium wurde nur in einem Fall eine Herde angegriffen, die hinter einem speziellen Elektrozaun stand. Der betroffene Schäfer habe erst nach mehrmaliger Aufforderung Herdenschutzzäune aufgestellt, heißt es. Danach habe es keine weiteren Risse mehr in dem Bereich gegeben.

Schafzüchter-Verband: "So kann es nicht weitergehen"

Trotzdem bleibt die Unruhe und Angst - erste Konsequenzen sind zu spüren: Der Waldkindergarten der Johanniter verlässt den Wald und Schäfer holen ihre Tiere aus dem betroffenen Gebiet. "Nahezu hilflos stehen Schäfer vor dem Problem, das ihre Kräfte verschleißt und die Betriebe gefährdet. So kann es nicht weitergehen. Die brisante Lage erfordert schnelles Handeln", heißt es vom Landesverband Schleswig-Holsteinischer Schaf- und Ziegenzüchter.

Bundestag beschließt erleichterten Abschuss von Wölfen

Auch im Bundestag war der Wolf Thema. Dort wurde ein Gesetzesentwurf diskutiert - und verabschiedet. Wölfe dürfen in Zukunft einfacher abgeschossen werden, um Schafe und andere Nutztiere vor dem Raubtier zu schützen. Gegen die Stimmen der gesamten Opposition verabschiedete der Bundestag am Donnerstag ein entsprechendes Gesetz, auf das sich die große Koalition nach monatelangem Ringen verständigt hatte. In Zukunft ist ein Abschuss auch dann möglich, wenn unklar ist, welcher Wolf genau zum Beispiel eine Schafherde angegriffen hat. Es dürfen so lange Wölfe in der Gegend geschossen werden, bis es keine Attacken mehr gibt - auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet wird. Albrecht hält das für eine vernünftige Regelung, die in Schleswig-Holstein für Rechtssicherheit sorgen könne.

