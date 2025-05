Stand: 18.05.2025 13:42 Uhr Geburtstagskind baut Unfall bei Bad Oldesloe und flieht

Bei einem Unfall in der Nähe von Bad Oldesloe im Kreis Stormarn ist am frühen Sonntagmorgen ein Transporter im Graben gelandet. Der Fahrer war laut Polizei mit über 2 Promille stark alkoholisiert - und hatte Geburtstag. Der frischgebackene 40-jährige wurde von Ersthelfern aus seinem umgekippten Fahrzeug befreit - dann floh er zu Fuß. Polizisten konnten ihn kurz darauf ganz in der Nähe finden. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Ob der Unfall in Zusammenhang mit seinem Geburtstag steht, könne nur gemutmaßt werden, so eine Polizeisprecherin.

