Feuerwehr Itzehoe rettet Rind aus Schlick

Die Feuerwehr in Itzehoe im Kreis Steinburg hat am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür ihre neue Wache in Betrieb genommen. Während der Veranstaltung gab es am Mittag auch schon den ersten Einsatz. Am Ufer der Stör in Itzehoe war ein Rind bis zum Bauch im Schlick versunken. Zehn Feuerwehrleute rückten laut Leitstelle aus. Mit Muskelkraft und einer Schlinge konnten sie das Tier aus dem Schlick ziehen. Die Helfer übergaben das Rind dann an seinen Besitzer. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz beendet.

