Wohnraum-Allianz-Dithmarschen gegründet

Drei Bauunternehmen, ein Architekturbüro und ein Geldinstitut haben ein Konzept für neue Wohnungen entwickelt, um die Region Heide (Kreis Dithmarschen) für künftige Mitarbeiter von Northvolt attraktiv zu machen. In den kommenden Jahren werde durch die Ansiedlung der Batteriefabrik von Northvolt und weiterer Zulieferer mit einem Zuzug von 13.000 Menschen gerechnet, sagte der Sprecher der Initiative Björn Will. Deshalb wollten die fünf Unternehmen rechtzeitig Projekte für mehr Wohnraum anschieben. Ziel der Wohnraum-Allianz-Dithmarschen sei es, aus der Region für die Region Wohnungsbau umzusetzen, so Will weiter.

Investoren sind noch zurückhaltend

Handwerksbetriebe aus der Region sollen beteiligt werden. Wenn die laufende Überprüfung bei Northvolt zur Zeitplanung der Batteriefabrik abgeschlossen sei und man ein klares Signal bekomme, werde sich die Stimmung auch bei möglichen Investoren für den Wohnungsbau wieder verbessern, so die Einschätzung von Will. Noch sei da eine gewisse Zurückhaltung zu spüren. Er rechne dann mit dem Baubeginn für die ersten Wohnungen bereits im 1.Quartal 2025. Ende November will die "Wohnraum-Allianz-Dithmarschen" ihre Ideen dem Heider Bauausschuss vorstellen.

