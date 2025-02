Stand: 27.02.2025 15:29 Uhr Wohnhaus in Barlt brennt aus

Seit dem Vormittag steht in Barlt am Norderhafenweg ein Wohnhaus in Brand. Den Feuerwehren ist es bislang nicht gelungen, das Feuer zu löschen.

Derzeit brennt ein großes Wohnhaus am Norderhafenweg in Barlt (Kreis Dithmarschen). Rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Trennewurth, Helse und Meldorf sind im Einsatz. Laut Feuerwehr-Leitstelle in Elmshorn war am Vormittag im Inneren des Hauses ein Feuer ausgebrochen und von einem Nachbarn bemerkt worden. Dieser alarmierte die Einsatzkräfte. Laut Leitstelle konnten zudem drei Katzen und zwei Hunde aus dem Haus gerettet werden.

Nachdem zunächst von einem Vollbrand die Rede war, hat sich das Feuer laut Ole Kröger vom Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen im Innern des Hauses ausgebreitet. Nach außen würden kaum Flammen dringen. "Dadurch ist es auch schwierig, den Hauptfeuerherd zu lokalisieren und effektiv zu löschen", so Kröger. Er geht davon aus, dass der Einsatz noch einige Stunden lang dauern wird.

Feuerwehr versucht, das Dach zu öffnen

Derzeit versuchen die Einsatzkräfte, das Dach des Hauses Stück für Stück zu öffnen, um von außen löschen zu können. "Dieses Vorgehen ist nicht ungefährlich, weil das Feuer dadurch Sauerstoff bekommt", erklärt Schröder. Versuche, das Feuer von innen zu löschen, mussten die Einsatzkräfte aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen.

Bei dem Haus handelt es sich um ein früher landwirtschaftlich genutztes, entsprechend großes Gebäude. Laut Kröger wurde es in der Vergangenheit saniert und erweitert. Verletzte gibt es nicht. Anwohner werden aufgefordert, aufgrund der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

