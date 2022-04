Wo Osterfeuer in Schleswig-Holstein flackern

Stand: 13.04.2022 12:48 Uhr

In vielen Dörfern und Städten in Schleswig-Holstein knistern und lodern bald wieder zahlreiche Osterfeuer. Wir haben in einer Übersicht einige der Feuer im Land zusammengestellt. Der Großteil findet am Sonnabend statt. Aber auch am Ostersonntag werden noch einige Holzhaufen entzündet.