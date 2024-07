Stand: 22.07.2024 16:35 Uhr Wind und Regen: Segler kentern auf Travemünder Woche

Wind und Regen haben am Montagvormittag zu Probleme bei den Segelwettbewerben der Travemünder Woche geführt. Schwierigkeiten gab es vor allem bei den Segelkanus, in der Deutschen Meisterschaft der Canoe Taifun Klasse und den International Canoes. Zeitweise waren ihre Regatten unterbrochen. Das Technische Hilfswerk und die Wasserwacht mussten leckgeschlagene Boote aus dem Kurs ziehen. Am Montagnachmittag setzte sich dann zunehmend die Sonne durch und die Segelwettbewerbe konnten ohne größere Probleme fortgesetzt werden.

Erstes Wochenende: 180.000 Gäste auf der Travemünder Woche

Am ersten Wochenende waren nach Angaben des Veranstalters 180.000 Menschen auf der Travemünder Woche. Für die Besucherinnen und Besucher war es nicht immer einfach zum Veranstaltungsort zu kommen: Nach Angaben der Bahn waren die Züge so voll, dass keine Sitz- oder Stehplätze mehr frei waren und das obwohl die Anzahl und Taktung der Züge deutlich erhöht wurden.

