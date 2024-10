Stand: 25.10.2024 15:33 Uhr Wildschweine verwüsten Gärten in Glinde

In Glinde (Kreis Stormarn) macht derzeit eine Horde Wildschweine ein ganzes Wohngebiet unsicher. Die Tiere zögen an mehreren Tagen pro Woche durch die Gärten und Vorgärten in Glinde, teilte die Kreisjägerschaft mit. Dort kämen die Tiere sehr einfach an Obst, Gemüse oder Pflanzenknollen. Es seien teils erhebliche Schäden entstanden, so ein Sprecher. Sie würden deshalb aktuell zwei bis drei Mal pro Woche bejagt. Die Wildschweine sind seit gut einem Jahr in Glinde unterwegs.

Zahl der Wildschweine nimmt wegen Klimawandels stark zu

Die Situation der Wildschweine in Schleswig-Holstein ist in den letzten Jahren zunehmend problematisch geworden, da sich die Population stark vergrößert hat. Aufgrund des milden Klimas, einer verbesserten Nahrungsverfügbarkeit durch landwirtschaftliche Monokulturen (z.B. Maisanbau), und fehlender natürlicher Feinde steige die Zahl der Wildschweine in vielen Regionen des Landes kontinuierlich an, sagte ein Sprecher der Jäger im Kreis Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn