Wieder mehr Wald in Dithmarschen

Im vergangenen Jahr sind im Kreis Dithmarschen etwa zwölf Hektar Wald angepflanzt worden - das geht aus einem Bericht der Kreisverwaltung hervor. Damit hat der Kreis seine beiden strategischen Ziele zur Aufforstung vergangenes Jahr erfüllt. Danach sollen jedes Jahr zehn Hektar Neuwald im Kreisgebiet geschaffen werden und davon mindestens die Hälfte auf kreiseigenen Flächen entstehen.

Dithmarschen im Kreisvergleich am geringsten bewaldet

Der Großteil der Aufforstung fand in Linden statt. Hier konnte der Kreis gut neun Hektar Land erwerben, auf dem in den kommenden Jahren ein Wald entstehen soll. In diesem Jahr sollen etwa dreieinhalb Hektar Wald in Eggstedt und Frestedt hinzukommen. Laut Landesregierung ist der Kreis Dithmarschen mit nur 3,3 Prozent der Fläche im Vergleich zu allen anderen Kreisen am geringsten bewaldet.

