Stand: 04.11.2024 15:36 Uhr Westerland: Bauarbeiten auf Bahnstrecke

In Westerland auf Sylt (Kreis Nordfriesland) werden von Montag (04.11.) an Gleisarbeiten entlang der Strecke des Sylt Shuttles durchgeführt. Die Bauarbeiten sollen immer nachts zwischen 22 und 4.30 Uhr stattfinden und bis Freitag andauern. Am Wochenende wird auch in Niebüll an der Bahnstrecke gearbeitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Sylt