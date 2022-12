Weihnachtsverkehr: Wo droht Stau in Schleswig-Holstein? Stand: 22.12.2022 16:04 Uhr Am Freitag beginnen die Weihnachtsferien im nördlichsten Bundesland, Reisende müssen sich auf längere Wartezeiten und stockenden Verkehr einstellen. NDR Schleswig-Holstein gibt einen Überblick, wo die größten Staus im Land zu erwarten sind.

Reisende in Schleswig-Holstein müssen sich am Donnerstagnachmittag sowie am Freitag auf starken Verkehr einstellen. Die Autobahnen geraten an ihre Belastungsgrenzen, teilt der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) mit. Grund dafür sind zahlreiche Baustellen sowie deutlich mehr Urlauber als im vergangenen Jahr. Außerdem beginnen am Freitag in Schleswig-Holstein die Ferien, sodass Berufstätige und Urlauber gleichzeitig reisen und der Weihnachtsverkehr auf den Straßen besonders hoch ist.

Zeitverluste bei Grenzkontrollen

Ab heute erwartet der ADAC auch einen stärkeren Anreiseverkehr nach Dänemark. Nach dem Grenzübergang bei Flensburg sei mit Zeitverlusten zu rechnen. Der ADAC empfiehlt, in den Morgenstunden zu fahren oder die Reise auf Heiligabend zu verschieben, dann könnte es wieder etwas ruhiger werden.

Die wichtigsten Staustrecken in Schleswig-Holstein:

Auf diesen Autobahnen könnte es in den Weihnachtsferien voll werden:



A7 Rendsburg - Büdelsdorf

A20 Lübeck Genin - Landesgrenze Schleswig-Holstein

A21 Schwissel und Leezen

A23 Pinneberg in beide Richtungen

B207 Fehmarnsundbrücke

A7 Elbtunnel

A1/A261/A7 Bremen - Hamburg/ Buchholzer Dreieck

Die aktuellen Verkehrsinfos finden sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.12.2022 | 15:00 Uhr