Weihnachtsmärkte hart getroffen durch Corona-Einschnitte Stand: 23.12.2021 05:00 Uhr 2G-Einlasskontrollen, hohe Corona-Inzidenzen und die Angst vor einer Infektion haben auf den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein zu spürbaren Umsatzeinbrüchen geführt. Die Standbetreiber hoffen auf finanzielle Entlastungen durch die Städte und Gemeinden.

Der große Ansturm auf die Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein ist, corona-bedingt, auch in diesem Jahr ausgeblieben. Die geringen Besucherzahlen treffen die Standbetreiber schwer. Ihre letzten "normalen" Weihnachtsmarkt-Einnahmen liegen inzwischen zwei Jahre zurück.

Teilweise nur halb so viel Umsatz wie vor der Pandemie

Besonders hart hat es laut Angaben des Schaustellerverbandes die Stände auf dem Weihnachtsmarkt in Lübeck getroffen. Hier hätten die Einlasskontrollen unter 2G-Bedingungen zu einem noch stärkeren Rückgang an Besuchern geführt als auf anderen Märkten im Land, so der Verband. Verglichen mit der Zeit vor der Pandemie müssten aber alle Betriebe in Schleswig-Holstein Umsatzeinbußen von 30 bis 50 Prozent hinnehmen.

Betreiber sehen Kommunen in der Pflicht

Um finanziell zumindest etwas entlastet zu werden, fordern die Standbetreiber jetzt von den Städten und Gemeinden ein Entgegenkommen bei den Standgebühren.

"Gespräche zur Standgeldermäßigung werden in allen Städten geführt. Die erste Stadt, die reagiert hat, war Kiel mit 67 Prozent Ermäßigung. Die haben sich wirklich kulant gezeigt. In Lübeck wird es erst im Januar entschieden, nach der Veranstaltung. Und die Stadt Flensburg hat von vornherein schon auf Sondernutzungsgebühren verzichtet", sagte Verbandspräsident Marco Lange.

Größe des Standes entscheidend für Rückzahlung

Bei den Standgebühren geht es teilweise um enorme Summen. Die konkreten Zahlen richten sich dabei nach der Größe des jeweiligen Standes. "Wer hohe Quadratmeterzahlen hat, hat viel gespart. Wer niedrige Quadratmeterzahlen hat, natürlich umso weniger", erklärt Lange.

