Weihnachtsbaumsaison startet: Großteil kommt aus Kreis Pinneberg

Der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger und die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein haben in Fuhlendorf (Kreis Segeberg) am Donnerstagvormittag die bundesweite Weihnachtsbaumsaison eröffnet. In Schleswig-Holstein gibt es demnach rund 200 Weihnachtsbaumproduzenten. Ein Großteil der Produzenten und damit auch der Bäume stamme, aus dem Kreis Pinneberg. Bis zu 10.000 Nordmanntannen pro Tag würden allein beim Forstbetrieb Schümann geschlagen, so dessen Leiter. Die Kosten für Nordmanntannen sind in diesem Jahr nur leicht angestiegen und kosten jetzt etwa 22 bis 30 Euro pro Meter Baum, so die Arbeitsgemeinschaft der schleswig-holsteinischen Baumproduzenten. Das liege an gestiegenen Produktions- und Personalkosten.

