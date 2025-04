Stand: 03.04.2025 16:38 Uhr Heist: Signalpistole löst Feuer bei Bundeswehr-Übung aus

Am Donnerstagnachmittag hat die Feuerwehr in Heist (Kreis Pinneberg) auf der Schießanlage der Bundeswehr einen Flächenbrand gelöscht. Laut Feuerwehr geriet bei einer Übung der Soldaten mit einer Signalpistole eine Fläche etwa so groß wie zwei Fußballplätze in Brand. Die schnelle Ausbreitung des Feuers sei durch die Trockenheit begünstigt gewesen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Die Soldaten hätten direkt mit dem Löschen angefangen. Rund 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Heist, Moorrege und Holm (alle Kreis Pinneberg) kamen dann zur Unterstützung. Zwei Soldaten mussten den Angaben zufolge mit Verdacht auf Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Der Einsatz dauerte knapp zwei Stunden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg