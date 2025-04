Stand: 03.04.2025 16:57 Uhr Westliche Höhe Flensburg: Auto fängt Feuer

Am Donnerstagmorgen hat ein Auto auf dem Ochsenweg in Flensburg gebrannt. Laut Polizei war ein technischer Defekt die Ursache. Ein zufällig vorbeifahrendes Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Flensburg griff sofort ein und konnte die Flammen mit Feuerlöschern eindämmen. Mit Unterstützung eines alarmierten Löschfahrzeugs wurde der Brand schnell gelöscht. Es gab keine Verletzten. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Straße, was zu Staus im Berufsverkehr führte. Inzwischen ist der Ochsenweg wieder freigegeben.

