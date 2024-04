Stand: 18.04.2024 10:54 Uhr Wegen Streiks: keine Technikertermine bei der Telekom

Die Gewerkschaft ver.di ruft Beschäftigte am Donnerstag an fünf Telekom-Standorten in Schleswig-Holstein zum Warnstreik auf. Technikertermine könnten deshalb ausfallen und es könnte zu längeren Wartezeiten bei den Kunden-Hotlines kommen, heißt es. Betroffen sind laut der Gewerkschaft Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide (Kreis Dithmarschen) und Westerland auf Sylt. In dem Tarifstreit fordert die Gewerksschaft für die Beschäftigten zwölf Prozent mehr Geld, mindestens aber 400 Euro im Monat. Auch die Auszubildenden und dual Studierenden sollen jeden Monat 185 Euro mehr bekommen.

