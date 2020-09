Stand: 22.09.2020 19:48 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Dithmarschen: Kohlanschnitt wie einst 1986

Die Dithmarscher sind sehr traditionsbewusst und stolz auf ihre Kohltage. Am Dienstag wurde auf einem Acker nahe Heide zum 34. Mal der Kohlanschnitt gemacht - dieses Mal aber anders. Die traditionelle Großveranstaltung mit rund 3.000 Gästen gab es dieses Jahr nicht. Wegen der Corona-Pandemie durften nur 50 Teilnehmer dabei sein - wie beim ersten Anschnitt 1986. Mehr Menschen waren wegen der geltenden Hygieneregeln nicht erlaubt. Wer nicht dabei sein konnte, hatte die Möglichkeit, die Veranstaltung im Livestream zu verfolgen.

90 Millionen Tonnen Kohl sollen geerntet werden

Der Kohl gilt als Markenzeichen Dithmarschens. "Der Kohlanbau ist wirtschaftlich und kulturell wichtig für die gesamte Region, die Kohlernte ist die fünfte Jahreszeit Dithmarschens", sagte Landwirtschaftsminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne).

Bis Mitte November wollen die rund 170 Betriebe in Europas größtem zusammenhängenden Kohlanbaugebiet rund 90 Millionen Kohlköpfe in Handarbeit von den Feldern holen. Im Jahr 2019 betrug die Kohlkopfernte in Dithmarschen nach Angaben der Landwirtschaftskammer rund 234.000 Tonnen.

Am meisten Weißkohl auf dem Feld

Dithmarscher Kohl wird in diesem Jahr auf rund 3.100 Hektar angebaut. Hauptsächlich waren es nach Angaben des Gemüseanbauerverbands Weißkohl mit einer Anbaufläche von insgesamt 1.965 Hektar (2019: 1.909 Hektar) und Rotkohl mit 470 Hektar (2019: 437 Hektar). Auch Blumenkohl, Rosenkohl, Spitzkohl und Wirsing wurden angebaut. Der Kohl wird überwiegend per Hand geerntet und in Kisten gelegt, damit die natürliche Wachsschicht des Kohls erhalten bleibt.

Landwirte bauen immer mehr Brokkoli an

Inzwischen wird auch vermehrt Brokkoli angebaut, in erster Linie für die Frischemärkte, für Babynahrung und Krankenhäuser oder als Tiefkühlprodukt. Denn Brokkoli wird gerade bei jüngeren Leuten immer beliebter. Wenn die Nachfrage steigt, muss auch das Angebot größer werden. Das ist auch in Dithmarschen so - ganz traditionell.

