Stand: 24.03.2025 19:12 Uhr Wedel: 250 Menschen demonstrieren gegen Kürzungen bei Schulsozialarbeit

Etwa 250 Menschen haben laut Polizei am Montagabend (24.3.) vor dem Wedeler Rathaus (Kreis Pinneberg) demonstriert - gegen geplante Kürzungen der Stadt bei der Schulsozialarbeit. Aufgerufen zu der Demonstration hatte die Initiative "Schulsozialarbeit für Wedel sichern". Zeitgleich fanden Sitzungen der Fraktionen zum Haushaltsentwurf 2025 statt. Dabei wurde darüber beraten, rund ein Drittel weniger Geld für die Aufgaben der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter bereitzustellen. Gegen diese Pläne hatten bereits fast 1.000 Menschen eine Petition unterzeichnet.

Die Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) steht vor einem riesigen Schuldenberg. Im Januar hatte die Stadt 30 Maßnahmen zur Haushaltssicherung vorgestellt. Die Kürzungen bei der Schulsozialarbeit ist eine davon. Für Andreas Langensee von der Elterninitiative Schulsozialarbeit in Wedel ist die Sparmaßnahme der falsche Weg: "Wenn wir die Schulsozialarbeit in dem Maße reduzieren, haben wir in Zukunft mehr Ausgaben, zum Beispiel für Gewaltprävention oder Unterstützung bei psychotherapeutischen Problemen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg