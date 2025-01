Stand: 07.01.2025 12:57 Uhr Wedel stellt Maßnahmenpaket zur Haushaltssicherung vor

Die Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) hat einen Schuldenberg von etwas weniger als 100 Millionen Euro. Jetzt hat sie dreißig Maßnahmen erarbeitet, um zukünftig Geld einzusparen. Dieses Maßnahmenpaket ist notwendig geworden, da das Innenministerium Schleswig-Holstein als Kommunalaufsichtsbehörde bereits im November klare Sparmaßnahmen von der Stadt forderte. Es stufte den Haushaltsentwurf 2025 als nicht genehmigungsfähig ein.

Das Maßnahmenpaket beinhaltet beispielsweise eine Reduzierung des Gebäudebestands. So will die Stadt prüfen, Angebote der Musikschule, der VHS oder des Stadtteilzentrums in anderen Gebäuden wie Schulen anzubieten. Leistungen im Bildungs- und Sportbereich und in der Kultur sollen "an die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel angepasst" werden, heißt es in der Beschlussvorlage. Auf dem Prüfstand steht auch die Schwimmhalle. Das Maßnahmenpaket soll nun in den Fraktionen besprochen und im Februar im Rat beschlossen werden - andernfalls drohe Wedel der Stillstand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg