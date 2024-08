Stand: 11.08.2024 13:29 Uhr Wattenmeerbewohner leiden unter Klimawandel

Das Wattenmeer verändert sich wegen des Klimawandels in bisher nicht da gewesener Geschwindigkeit. Das haben rund 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in ihrer Station auf Sylt (Kreis Nordfriesland) herausgefunden. In ihrem Bericht heißt es, dass sich das Wattenmeer in der südöstlichen Nordsee schneller erwärme als viele andere gemäßigte Küstengebiete. Die Oberflächentemperatur des Wassers sei in den vergangenen 60 Jahren um fast zwei Grad gestiegen. Unter den Folgen leiden dem Bericht zufolge unter anderem Fische wie der Kabeljau.

