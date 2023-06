Wasser-Leck in Bornhöved gefunden Stand: 09.06.2023 13:16 Uhr Das Leck im Wassernetz von Bornhöved ist gefunden worden. Das erklärte Bürgermeister Reinhard Wundram (CDU) auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Die Reparaturarbeiten laufen demnach bereits.

Damit gibt es nach sechs Tagen der Suche eine Erklärung für den stark gestiegenen Wasserverbrauch der Region im Wassernetz von Bornhöved (Kreis Segeberg). Anfang kommender Woche soll der Schaden nach Angaben des Bürgermeisters behoben sein. Bis dahin werde es keine weiteren Warnungen über die NINA Warnapp geben, da die rund 19.000 zu versorgenden Menschen in den vergangen Tagen gut Wasser gespart hätten, so der Bürgermeister weiter.

Trinkwasserversorgung in Schleswig-Holstein stabil

Trotz der anhaltenden Trockenheit ist die Trinkwasserversorgung in Schleswig-Holstein nach Verbandsangaben stabil und sicher. Versorgungsengpässe wie in diesem Fall seien unter normalen Umständen nicht zu erwarten. Das Wasserwerk Bornhöved ist zuständig für die Haushalte in den Gemeinden Ascheberg, Belau, Kalübbe, Dersau (alle Kreis Plön), Daldorf und Bornhöved selbst (alle Kreis Segeberg). Am vergangenen Wochenende war im Wasserwerk der Verlust von Wasser im Netz aufgefallen, denn der Verbrauch hatte sich innerhalb kürzester Zeit verdoppelt.

