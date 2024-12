Warnung vor Ostsee-Sturmflut: Lübecker Bucht besonders betroffen Stand: 09.12.2024 10:11 Uhr Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat eine Sturmflutwarnung veröffentlicht. Im Laufe des Tages wird an Teilen der Ostseeküste Hoch wasser erwartet.

Ein Sturm zieht über den Norden und das bedeutet Sturmflutgefahr an der Ostseeküste. In der Lübecker Bucht könnte das Hochwasser bis zu 1,15 Meter über den mittleren Wasserstand steigen. Betroffen ist laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die gesamte Küste zwischen Fehmarn (Kreis Ostholstein) und dem Priwall in Lübeck-Travemünde. In der Kieler Bucht bleiben die Pegelstände wohl bei der Marke von einem Meter, so das BSH. Bei der schweren Sturmflut im Oktober 2023 war das Hochwasser teilweise mehr als zwei Meter über den mittleren Wasserstand gestiegen.

Ostsee-Hochwasser: Links zu Pegelständen und Prognosen

Hier geht es direkt zu den aktuellen Pegelständen an der schleswig-holsteinischen Ostsee-Küste und den Modellrechnungen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie:



