Auch viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Südholstein sind am Donnerstag und Freitag (6. und 7. März) von mehreren Gewerkschaften zum Warnstreik aufgerufen worden. Betroffen sind beispielsweise kommunale Kitas, Kliniken und Pflegeheime. Darunter sind beispielsweise alle Tarifbeschäftigten und Auszubildenden der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn. Nach Angaben der Stadt ist das Dienstleistungsangebot der Stadt deshalb an beiden Streiktagen nur eingeschränkt nutzbar. Möglich seien auch kurzfristige Schließungen einzelner Dienststellen.

Gesundheitswesen trifft es besonders

Für Freitag hat die Gewerkschaft ver.di in Südholstein unter anderem die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden der Regio Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg) sowie der Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) dazu zum Warnstreik aufgerufen. Die RKiSH ist für den Rettungsdienst in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg zuständig. Ihre Arbeit niederlegen sollen außerdem die Beschäftigten bei der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg.

