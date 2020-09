Stand: 04.09.2020 20:21 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Wald des Jahres wächst in Wees

Der Wald des Jahres wächst in Angeln, genauer gesagt in der Gemeinde Wees (Kreis Schleswig-Flensburg), zwischen Flensburg und Glücksburg. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat den 18 Hektar großen Privatwald am Freitag mit der Auszeichnung geehrt.

Aus Ackerland mach Wald Schleswig-Holstein Magazin - 04.09.2020 19:30 Uhr Vor 25 Jahren war der Wald in Wees noch brachliegende Ackerfläche. Dann kam der gelernte Landwirt Andreas Andresen und pflanzte Bäume. Nun ist das Gebiet zum Wald des Jahres erklärt worden.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Vom kahlen Acker zum grünen Wald

Vor 25 Jahren war der Wald noch brachliegende Ackerfläche. Dann kam der gelernte Landwirt Andreas Andresen. Gemeinsam mit seinem Bruder pflanzte er Bäume. Außerdem kauften sie weitere Flächen an. So wuchs der Privatwald von zweieinhalb auf heute stolze 18 Hektar. Buchen, Eschen, Eichen, Ahorn, und Kirschen stehen jetzt als Wald in Wees.

Der Wert des Waldes

Andresen hat seine Gründe, warum er soviel in den Wald investiert. "Wald hat eine große Wirkung als Energie-Spender. Aus Holz kann ich Energie gewinnen, das kann ich auch als Baustoff nutzen." Doch es geht Andresen nicht nur um Nachhaltigkeit: "Ganz wichtig ist auch der Erholungswert", sagt er. Den kann jeder selbst testen, indem er eine Runde im Weeser Wald spazieren geht, oder eben, im Wald des Jahres.

Weitere Informationen Klimawandel und Baumsterben: Krise ist auch Chance Seit etwa zwei Jahren machen Trockenheit und Borkenkäfer den Wäldern von Förster Bohne in Tangstedt zu schaffen. Er tut dagegen, was er kann, sagt aber auch: Der Wald muss sich verändern. mehr 03:23 Schleswig-Holstein Magazin Mit genetischer Vielfalt gegen das Waldsterben Schleswig-Holstein Magazin Seit 25 Jahren überlassen die Förster im Stadtwald Lübeck die Natur sich selbst. Das Konzept der naturnahen Waldnutzung: Auf rund 4.500 Hektar: Keine Chemie und kaum Maschinen. Video (03:23 min)

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.09.2020 | 19:30 Uhr