Stand: 18.07.2024 08:57 Uhr Wahltermin für Bürgermeisteramt der Stadt Wedel steht fest

Die Wahl des neuen Bürgermeisters oder der neuen Bürgermeisterin der Stadt Wedel (Kreis Pinneberg) findet am 17. November statt. Das hat der Wahlausschuss der Stadt bei einer Sitzung am Mittwochabend einstimmig entschieden. Eine mögliche Stichwahl soll drei Wochen später am 8. Dezember stattfinden. Auf Initiative des Wedeler Stadtrats wurde Gernot Kaser (parteilos) im Juni abgewählt. Mitgliedert des Stadtrats hatten ihm schlechte Kommunikation und eine wenig vertrauensvolle Zusammenarbeit vorgeworfen. Bis es einen beziehungsweise eine neue Verwaltungschefin gibt, ist Julia Fisauli-Alto (CDU) kommissarische Bürgermeisterin.

