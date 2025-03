Wärme-Rekord auf Sylt: So warm war es im März noch nie Stand: 10.03.2025 12:59 Uhr Sonnabend war in List auf Sylt der wärmste Märztag seit Beginn der Aufzeichnungen 1937. Und: Nach einem sehr trockenen Februar könnte es auch im Frühjahr wenig Niederschlag in Schleswig-Holstein geben.

von Jörn Zahlmann

In List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) hat es am Sonnabend (08.03.) ungewöhnlich früh im März einen neuen Temperatur-Monatsrekord gegeben. Das teilen die Dienste Wetterwelt und Kachelmannwetter mit. Die Wetterstation in List auf Sylt hat demnach am Sonnabend 17,9 Grad gemessen - der höchste März-Wert seit Beginn der dortigen Aufzeichnungen im Jahr 1937.

Bisheriger Rekord aus dem Jahr 2021

Bisheriger Rekordwert in List auf Sylt war laut Wetterwelt 17,3 Grad, gemessen am 31. März 2021. "Es ist auffällig, dass die vergangenen Temperatur-Rekorde im März fast immer Ende des Monats gemessen wurden und nicht wie jetzt schon in der ersten Monatshälfte", teilt Wetterwelt mit. Deutschlandweit gab es nach Angaben von Kachelmannwetter Dutzende Monatsrekorde. Meteorologen gehen davon aus, dass neue Temperatur-Rekorde auch in Schleswig-Holstein wegen des Klimawandels zukünftig in immer kürzeren Abschnitten aufgestellt werden.

Trockenheit könnte Landwirtschaft vor Probleme stellen

Nach einem milden Winter mit kurzer Kältephase beobachten die Wetterwelt-Meteorologen Anzeichen dafür, dass es in den kommenden Wochen weiterhin wenig Niederschlag geben könnte. "Der Februar war schon zu trocken mit insgesamt 25 Prozent der normalen Niederschlagsmenge. Heißt: Uns fehlen 75 Prozent, was an sich kein Problem ist", sagt Meteorologe Sebastian Wache.

"Wir sehen in den kommenden Wetterlagen aber verstärkt Hochdruckgebiete. Die werden durch die warme Luft gestützt und können sich dann lange halten", sagt Wache weiter. Die zu erwartenden geringen Niederschlagsmengen könnten die Landwirtschaft vor Probleme stellen und zu ausgetrockneten Löschteichen zu führen - so wie zuletzt in der Trockenheitphase im Mai und Juni 2023.

