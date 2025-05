Stand: 15.05.2025 06:39 Uhr Organisation "Schutzengel" hilft seit 25 Jahren Kindern und Eltern

Die Flensburger Organisation Schutzengel feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum wird am Donnerstag ein Kinderfest im Schifffahrtsmuseum veranstaltet, bei dem auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) erwartet werden. Der Verein begleitet seit einem Vierteljahrhundert Kinder und Eltern in belastenden Lebenslagen und entwickelt Hilfangebote in Zusammenarbeit mit den Familien. Anlass für die Gründung war nach Angaben des Vereins damals der Tod eines kleinen Kindes in Flensburg. Damals fehlten Hilfsangebote für überforderte Eltern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg