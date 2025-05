Stand: 14.05.2025 08:41 Uhr Vorbereitungen für Parkhaus-Abriss in Schleswig

Mit dem Umbau der Stromverteilung haben am zentralen Parkhaus in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) die ersten Arbeiten für den Abriss und den anschließenden Neubau begonnen. Damit verbunden ist auch die Verlagerung des ZOB auf das Stadtfeld, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese Arbeiten seien bereits ausgeschrieben. Allerdings verzögere sich der Fördermittelbescheid. Als nächster Schritt werden dann Strom- und Wasserleitungen auf dem Stadtfeld neu verlegt. Während der Arbeiten könne in den Bereichen nicht geparkt werden. Danach soll die Fläche asphaltiert werden. Veranstaltungen sollen auf dem Stadtfeld weiterhin möglich sein. Der Abriss des maroden Parkhauses, das in Teilen bereits gesperrt ist, startet dann voraussichtlich im ersten Quartal 2026.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 9:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg Schleswig