Stand: 28.03.2024 07:58 Uhr Marodes Parkhaus in Schleswig: Neubau frühestens 2027

Abriss und Neubau des zentralen Parkhauses in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögern sich um weitere zwei Jahre. Die Stadtverwaltung strebt nach eigenen Angaben jetzt einen Abriss 2026 und einen Baubeginn im Folgejahr an. Als Grund nennt die Stadt Personalmangel: Erst in der fünften Ausschreibungsrunde konnte ein erfahrener Ingenieur gefunden werden. Ein Teil der rund 600 Stellplätze ist derzeit aus statischen Gründen abgesperrt. Bereits seit acht Jahren wird über einen Neubau diskutiert.

